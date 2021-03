La UE estudia mesures contra Londres per violar el Protocol d'Irlanda del Nord

El Protocol d'Irlanda de Nord enfronta de nou Londres i Brussel·les. La Unió Europea va tornar a acusar ahir el Regne Unit de violar la llei internacional i amenaça d'adoptar mesures legals després que el Govern de Boris Johnson hagi anunciat la seva intenció de modificar unilateralment el Protocol aprovat amb moltes dificultats per tirar endavant l'acord comercial del Brexit.

El Parlament Europeu va respondre ahir negant-se a fixar una data per a la votació de l'acord comercial entre la UE i el Regne Unit, en protesta pels canvis il·legals que pretén fer l'executiu britànic. La ratificació estava prevista per al 24 de març i ara es pot ajornar fins a la data límit, a finals d'abril. Si aleshores aquest tràmit no s'ha completat i no s'ha aprovat una aplicació provisional de l'acord, el tractat comercial que va entrar en vigor l'1 de gener es pot suspendre.

La nova polèmica va esclatar dimecres quan en una declaració a la Cambra dels Comuns el ministre per a Irlanda de Nord, Brandon Lewis, va indicar que l'executiu britànic es proposa prorrogar fins a l'octubre el període de gràcia en els controls fronterers que ha de finalitzar el 31 de març. Una mesura que afecta les mercaderies procedents de la Gran Bretanya amb destinació a Irlanda de Nord.

La UE entén que aquesta decisió s'ha de prendre després de consultar-la, i conjuntament, però Johnson, segons el seu portaveu, considera que una decisió així respecta el que estipula l'esmentat protocol.

Al país més directament afectat, la República d'Irlanda, les intencions dels britànics han provocat una reacció furiosa. «Aquest no és el comportament apropiat d'un país respectable», va afirmar el viceprimer ministre, Leo Varadkar. Els lleialistes van anunciar en una carta la retirada temporal del seu suport a l'Acord de Divendres Sant en rebuig al Protocol.