El PSOE acusa Casado de «vendre les institucions al millor postor per tapar la corrupció»

El PSOE ha acusat el president del PP, Pablo Casado, de "comprar gent" i "vendre les institucions al millor postor per tapar la corrupció" com si "fos un mercat persa" després de la presa de possessió dels tres consellers trànsfugues de Cs a Murcia, que han evitat que prosperi la moció de censura contra el govern autonòmic impulsada per la formació taronja i els socialistes. La vicesecretària general del PSOE, Ariadna Lastra, ha dit aquest diumenge que la moció de censura "era un intent d'acabar amb la corrupció" que "no és que esquitxi al PP sinó que l'inunda". Segons la portaveu socialista al Congrés, Casado "fa exactament el que va aprendre al PP de Madrid, al quilòmetre zero de tots els tripijocs i les corrupcions d'aquesta dreta".

"Tapar la seva corrupció comprant gent i venent càrrecs no és fer política, és degradar i corrompre la política", ha dit la dirigent socialista en una trobada telemàtica amb joves socialistes.

Per Lastra, el PP "és la dreta que ha corromput la política i les institucions amb el 'tamazayo' d'Aguirre i ho torna a fer amb el de Casado". Lastra ha fet referència als diputats trànsfugues del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que van impedir que el socialista Rafael Simancas fos elegit president de la regió el 2003. 18 anys més tard s'ha repetit una situació similar a Múrcia, després que els diputats de Ciudadans, Valle Miguélez, Antonio Sánchez Lorente i Francisco Álvarez hagin acceptat una conselleria a canvi de no fer caure el govern.

"Aquesta dreta només té una moral de saldo, que compra càrrecs, que degrada les institucions i corromp la política, que parla de pàtria, però que només es preocupa pel seu patrimoni privat", ha afegit.

Lastra ha mostrat el seu suport cap al candidat socialista a la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, que també ha participat en la trobada telemàtica. "Es necessita una política honesta, que no sigui un mercat persa, que no sigui la subhasta de voluntats i el trànsit de vots i sobres de la dreta", ha emfatitzat.

Al seu torn, Gabilondo ha assegurat que els probables comicis de la Comunitat de Madrid són "fonamentals" perquè la regió es regeneri. Pel dirigent socialista madrileny, la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, utilitza el poder "per interessos particulars i no per al bé comú". Gabilondo ha advertit que a la Comunitat de Madrid "no s'han fet reformes, ni transformacions, ni regeneracions. El que hi ha hagut és molta distracció amb el protagonisme de la presidenta".