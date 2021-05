Ángel Gabilondo ingressa d'urgència a l'hospital per un problema cardíac

El candidat del PSOE a les darreres eleccions a l'Assemblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha ingressat d'urgència a l'hospital Ramón y Cajal per un problema cardíac, segons ha avançat 'Telemadrid'. El candidat, de 72 anys, ha estat l'artífex dels pitjors resultats de la formació als comicis madrilenys, que han estat guanyats amb contundència per la popular Isabel Díaz Ayuso. Gabilondo està a l'ull de l'huracà des d'aleshores, amb veus internes del partit que demanen la seva dimissió. Precisament, aquest dijous ha abandonat la secretaria general del PSOE de Madrid José Manuel Franco per assumir responsabilitats per la derrota electoral.