ERC, JxCat i la CUP crearan un nucli estratègic de l'independentisme, en què també participaran l'ANC i Òmnium Cultural i que no estarà "tutelat" pel Consell per la República, l'espai parainstitucional que lidera des de Bèlgica l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Aquest havia estat un dels principals punts de discòrdia que havien impedit fins ara desbloquejar l'acord, ja que JxCat insistia que aquest nucli estratègic unitari quedés sota l'ègida del Consell per la República, mentre que ERC es negava a acceptar qualsevol "tutela" a Pere Aragonès com a nou president.

Després de la cimera que van celebrar ERC i JxCat a la presó de Lledoners (Barcelona) el passat 1 de maig, ERC va creure haver desencallat aquest punt, a l'haver convençut als seus actuals socis de govern que calia deixar la nova direcció estratègica de l'independentisme fora del marc del Consell per la República.

Però dos dies després, segons ERC, JxCat va fer marxa enrere i ha insistit que el nou nucli estratègic -inspirat en el 'Estat Major' del Procés que va organitzar a l'ombra el referèndum unilateral de l'1-O- quedés sota el paraigua del Consell per la República.

Davant d'aquest bloqueig, Aragonès va donar per trencades les negociacions i va anunciar que a partir de llavors només negociaria els vots de JxCat per formar un Govern d'ERC en solitari, però en les últimes 48 hores les converses han pogut reconduir.

Segons Aragonès, es crearà aquesta direcció estratègica -ja prevista en l'acord que van tancar Esquerra i la CUP-, un "espai a cinc" amb la participació d'ERC, JxCat, la CUP, l'ANC i Òmnium i que "es coordinarà" amb el Consell per la República.

"En paral·lel", ha explicat, el Consell per la República "portarà a terme els seus treballs per reformular i adaptar-se", com exigia ERC, en considerar que la seva actual composició -presidit per Puigdemont, amb l'eurodiputat d'JxCat Antoni Comín com a vicepresident i amb membres d'associacions afins a Junts en la direcció- és massa parcial.

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha explicat al seu torn, en la roda de premsa que ha compartit amb Aragonès, que el Consell per la República "mai ha pretès" interferir en la negociació ni encotillar el marge d'acció de el futur Govern .

"El Consell per la República no pretén establir cap tutela, ni a l'independentisme ni al president de la Generalitat", ha recalcat Sànchez.