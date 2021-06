El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va aprovar ahir per 15 vots davant de sis l’informe crític amb l’avantprojecte de Llei de Memòria Democràtica preparat pels vocals Roser Bach i Wenceslao Olea, davant la falta d’acord dels primers designats per a això. En el text es posa en dubte la dissolució de la Fundació Francisco Franco, ja que la simple apologia del franquisme considera que està emparada per la llibertat d’expressió protegida per la Constitució.

El dictamen va rebre el vot en contra dels vocals nomenats a proposta de PP José Antonio Ballestero, Núria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías i Juan Martínez Moya, però també de Concepción Sáez, elegida en el seu dia per l’òrgan de govern dels jutges a proposta d’Izquierda Unida. Díaz, Fernández i Moya faran un vot discrepant que s’adjuntarà a l’acord del Poder Judicial, posició que també exposaran en un altre Ballestero, Macías i Sáez.

Vot concurrent

També va anunciar vot particular, però en aquest cas concurrent, és a dir, d’acord amb el fons, però no amb la forma, el vocal nomenat a proposta del PSOE Álvaro Cuesta, al qual s’adheriran Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo i Pilar Sepúlveda. El vocal Enrique Lucas, al qual s’adherirà el vocal Vicente Guilarte, en farà un de propi.