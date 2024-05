Figueres intensifica l’atenció de la fragilitat en persones grans

L’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume de Figueres ha posat en marxa un Programa d'Atenció a la Fragilitat amb l’objectiu d’identificar de manera precoç la síndrome de fragilitat en les persones grans de l’Alt Empordà, i iniciar un pla d’intervenció adient per a tractar-la treballant de manera coordinada amb l’Atenció Primària. Aquesta síndrome, relacionada amb l’envelliment, es caracteritza per la pèrdua de pes no intencionada, la sensació d’esgotament habitual, la pèrdua de força, l’alentiment de la marxa i la disminució de l’activitat física. Aquesta detecció permet revertir la fragilitat en molts casos i obtenir beneficis, com ara la millora de la qualitat de vida del pacient, a més de la disminució de la discapacitat, de la mortalitat, de les hospitalitzacions i de la institucionalització. També s’observa una millora en la resposta als tractaments mèdics o quirúrgics, disminuint de forma indirecta la despesa sanitària.

El Programa d’Atenció a la Fragilitat del Bernat Jaume és pioner a les comarques gironines i s’estructura en una Consulta de Fragilitat i un Hospital de Dia de Fragilitat. El tractament comença amb el diagnòstic de la síndrome a la Consulta de Fragilitat, que coordinen la metgessa Ruth Albaladejo i la infermera Beatriu Carreño, ambdues especialistes en Geriatria. Els pacients es deriven principalment des dels Centres d’Atenció Primària de l’Alt Empordà i també des de diferents àrees de l’Hospital de Figueres, com poden ser els professionals de Traumatologia i de Reumatologia. Mitjançant la Valoració Geriàtrica Integral, es realitza una valoració multidimensional i, en funció de les necessitats detectades, del grau de reserva i de les preferències del pacient i de les persones cuidadores, s’estableix un pla individualitzat d’intervenció. Aquest pla s’entrega per escrit al pacient i es fa arribar telemàticament a la seva Unitat Bàsica de Salut i, quan és necessari, a l’especialista en Nutrició i Fisioteràpia de l’Atenció Primària.