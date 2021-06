El vaixell de l’Institut Espanyol d’Oceanografia Ángeles Alvariño allargarà fins demà la recerca de Tomás Gimeno i la seva filla d’un any, Anna, segons el delegat de Govern a Canàries, Anselmo Pestana. Aquest cas podria allargar-se 20 anys si no apareix el cos del pare, segons van confirmar a Efe fonts judicials. El temps de prescripció d’un delicte d’assassinat és de 20 anys en el cas que la pena que s’imposi o demani per a un acusat sigui de 15 anys o més. L’autoritat judicial pot decretar l’arxiu provisional de la causa mentre no hi hagi novetats i, en cas que n’hi hagués, podria reobrir-la.

L’Ángeles Alvariño va estar unes 48 hores a port després de 14 dies seguits de treball intensiu i continuat, que va permetre la localització del cadàver d’Olivia, així com una ampolla de busseig i un edredó nòrdic propietat de Tomás Gimeno. El robot no tripulat submarí Liropus amb el qual està equipat el vaixell va patir el vespre de dilluns una nova avaria, de manera que la tripulació de l’embarcació es va plantejar per un moment tornar al port de Santa Cruz de Tenerife per intentar solucionar el problema. El contratemps es va registrar poques hores després que el vaixell reprengués la seva tasca d’anàlisi del fons submarí, però poc després es va solucionar.