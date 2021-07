L’excomissari José Manuel Villarejo va ratificar ahir davant del jutge Manuel García-Castellón, instructor del cas Kitchen, el que ja va dir en la comissió del mateix nom del Congrés sobre l’interès del president del Govern, Mariano Rajoy, en el dispositiu parapolicial creat per vigilar l’extresorer del PP Luis Bárcenas i prendre-li el que pogués tenir comprometedor per al PP, però també, segons l’imputat, per a les institucions de l’Estat. Fins i tot va aportar algun detall en l’escrit que va presentar aquesta mateixa setmana a l’Audiència Nacional, en el qual deia que se li van facilitar dos telèfons perquè informés directament el líder del PP, que desconfiava del Ministeri d’Interior i volia contrastar les dades. Ahir va aclarir que només es va comunicar amb ell per missatges.

El principal imputat del cas Tàndem, en el qual s’investiguen les clavegueres policials, no va deixar ningú al marge de la Kitchen, ni tan sols l’exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría, de la qual va arribar a dir que va tenir accés a la documentació arrabassada a Bárcenas. I va ampliar al Ministeri de Defensa i a Marbella els llocs de les trobades que va mantenir amb la secretària general del PP María Dolores de Cospedal, que davant del jutge només va parlar de la seu del partit al madrileny carrer Gènova. L’expolicia va assenyalar als mitjans que accedia en un cotxe oficial pel garatge a la seu del partit, com a mesura de seguretat com «entrava el Daesh al desert», en una hipèrbole pròpia del personatge.

Segons Villarejo, l’exministre d’Interior també imputat Jorge Fernández Díaz va ser «un element essencial» per al desenvolupament de l’operació, però no creu que la decisió d’organitzar l’operatiu sortís d’ell i, menys, sense consensuar-ho amb el president o la vicepresidenta. A Rajoy la informació li arribava pel ministre, però també li consta que parlava amb el secretari d’Estat, el també imputat Francisco Martínez, així com per Cospedal, i més endavant ell mateix.

«Operació Catalunya»

Villarejo va explicar que va participar en el dispositiu perquè l’hi va demanar el director general de la Policia, Ignacio Cosidó, que li va fer saber la preocupació de Rajoy. Va assenyalar que ho va entendre com una continuació de l’«operació Catalunya», en què «quan va sorgir el problema de l’independentisme» la seva missió va ser «parlar amb tothom» sense «un encàrrec concret», per la qual no va arribar a cobrar dels fons reservats, tot i que es va estudiar.

Va dir que, quan Cospedal era ja ministra de Defensa, li va donar per fet que s’havia intervingut documentació a l’extresorer i que el llavors director del CNI, Félix Sanz Roldán, considerava que afectava la seguretat de l’Estat. En aquesta línia va aprofundir, perquè va desvincular l’operació del PP i la va situar en el Govern, que li va proporcionar l’estatus d’agent d’intel·ligència amb el que acostuma a presentar-se.