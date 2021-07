Els enregistraments de les càmeres de vigilància de la zona de Riazor, fetes públiques avui per 'eldiario.es', demostren que l'atac sofert per Samuel Luiz dissabte passat va ser un linxament que va acabar amb la seva mort. El jove va patir una primera agressió a l'andana de Riazor i quan s'allunyava del lloc va ser perseguit i envoltat per diverses persones que el van colpejar fins que va caure inconscient i posteriorment va morir a l'hospital.

Les primeres imatges corresponen a la càmera de trànsit de la Policia Local situada en l'encreuament de l'avinguda de Buenos Aires amb la de l'Havana i mostren a Samuel i la seva amiga Lina caminant per l'andana de Riazor, al costat del platja Club. Després de pujar a la vorera de l'avinguda de Buenos Aires, realitzen una videotrucada a la seva amiga Vanesa, moment en el qual el jove pateix la primera agressió, suposadament en creure que estava gravant a les persones que li ataquen.

Les imatges manquen de qualitat perquè aquesta càmera està destinada al trànsit i no permeten identificar a cap persona. Fonts policials assenyalen que han estat tractades per a seleccionar només la part de l'àmplia zona de l'avinguda que poden captar. Segons la cronologia dels fets que proporciona 'eldiario.es', la primera agressió es va produir a les 02.58 hores i en ella Samuel cau a terra dues vegades. Tres minuts més tard travessa l'avinguda de Buenos Aires en solitari i camina en direcció al carrer Rubine.

Un minut més tard, diverses persones travessen la calçada a la carrera i s'abalancen sobre el jove a l'altura del número 2 de l'avinguda. Les imatges, que segons les mateixes fonts ja no pertanyen a la cambra de trànsit, revelen l'atac en massa que sofreix Samuel fins que cau a terra inconscient. En aquest enregistrament tampoc és possible distingir a cap persona.

A les 03.05 apareix un cotxe de la Policia Local i set minuts més tard la primera ambulància, a la qual segueix una segona a les 03.22 hores. Els sanitaris lluiten per salvar la vida de Samuel fins que a les 03.56 decideixen traslladar-ho a l'Hospital Universitari, on finalment moriria.