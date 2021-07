Un terratrèmol de magnitud 6 a l’escala Richter va sacsejar el centre de l’estat de Califòrnia (EUA), seguit de multitud de rèpliques, segons va informar el Servei Geològic dels Estats Units. Cap dels tremolors que van seguir al sisme, les magnituds dels quals van ser d’entre 2,5 i 4,6 a l’escala Richter, no van causar danys materials ni víctimes, segons els informes preliminars dels serveis d’emergència.

El terratrèmol principal va succeir a la frontera entre Califòrnia i Nevada, al comtat d’Alpine. Es tracta de la zona menys poblada de Califòrnia i la localitat més propera és Carson City, que es troba a 50 milles a l’estat de Nevada. El tremolor es va notar amb intensitat pels turistes que es trobaven presents a Lake Tahoe, un paratge on hi van aficionats als esports a l’aire lliure com Kevin Cooper, un extreballador d’una pista d’esquí que va assegurar a la televisió local ABC7 que era «la major sacsejada» que havia sentit «en molt temps». No obstant això, aquest sisme va estar acompanyat de, com a mínim, nou rèpliques per tota l’àrea.

També es va registrar un tremolor en una zona propera a Sant Francisco de 3,6 i es va sentir especialment en els comtats de Napa i Sacramento, segons va publicar el seu ajuntament a les xarxes socials.