L’exnúmero dos d’Interior Francisco Martínez va negar ahir haver anat en 2013 a la seu del PP per a parlar amb l’expresident del Govern Rajoy de Kitchen, una operació que va tornar a circumscriure a una recerca policial dins de la legalitat per a detectar comptes que ll’extresorer del PP pogués tenir a l’estranger.

L’exsecretari d’Estat de Seguretat va assegurar davant el jutge que, quan es va posar Kitchen en marxa, ell no parlava amb Rajoy ni ningú del PP, només amb els seus companys d’Interior, i que no va ser fins a 2015, en afiliar-se al partit per a anar en les llistes electorals, quan va conèixer a l’exsecretària general María Dolores de Cospedal, que va declarar com imputada en aquesta causa a la fi de juny. Per això va rebutjar que acudís a cap mena de reunió en la seu del PP amb Rajoy en relació a Kitchen, la qual cosa va indicar que es tractava d’una dada que potser es podia comprovar amb el registre d’entrada del partit. En aquesta nova declaració, en la qual només va voler contestar al jutge i la seva defens, Martínez va qüestionar la veracitat de les anotacions de les agendes confiscades a Villarejo el passat octubre i que han motivat que el magistrat de l’Audiència Nacional Manuel García Castelló l’hagi tornat a cridar a declarar com imputat.