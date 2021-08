La Generalitat de Catalunya acudirà a la Comissió Bilateral d'aquest dilluns amb el Govern central a Madrid amb una llista d'exigències de 56 traspassos, entre aquests la gestió de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, competències de la Seguretat Social i més funcions per als Mossos. Per la seva banda el Govern central que durant els últimes setmanes assenyalava que en la trobada es parlaria únicament d'assumptes com beques o transports, ha obert genèricament la porta a tractar altres transferències i qüestions de l'Estatut, tot i que declina debatre sobre fons europeus.

L'Executiu de Pedro Sánchez explica que aquesta gestió dels fons europeus es debatrà de manera més tècnica en una Conferència Sectorial presidida per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, amb totes les Comunitats Autònomes dilluns al matí, després que es discutís en la Conferència de Presidents de Salamanca amb un perfil més polític.

Precisament, el president de Catalunya, Pere Aragonès, va ser l'únic absent en aquesta cita multilateral amb la resta de dirigents autonòmics a Salamanca i, segons assenyalen fonts governamentals, l'Executiu central encara no ha pogut confirmar l'assistència de la Generalitat a aquesta Conferència Sectorial sobre fons europeus.

En qualsevol cas, el Govern espanyol assumeix que la Generalitat de Catalunya pugui treure aquest assumpte en la cita d'aquest dilluns a la tarda, tot i que insisteixen que declinaran debatre bilateralment aquest assumpte i els emplacen a la Conferència Sectorial de demà.

Política Territorial, Hisenda i Transports

La reunió està convocada a les 16.00 hores a la seu del Ministeri de Política Territorial. Serà precisament la titular, la ministra Isabel Rodríguez, la que presidirà aquesta Comissió, que estarà acompanyada, en representació del Govern central, per la delegada de l'Executiu esapnyol a Catalunya, Teresa Cunillera, la secretària d'Estat d'Hisenda, Inés María Bardón, la secretària d'Estat de Transports, Isabel Pardo de Vera, i el secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, Rafael Simancas.

Per part de la Generalitat de Catalunya, la delegació que acudirà a aquesta reunió estarà formada pel vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró.

Traspassos, transferències i incompliments

Aquestes 56 reivindicacions que demanarà el Govern català en la Comissió Bilateral estan dividides en tres carpetes: la de traspassos, la de transferències i la d'"incompliments" de l'Executiu central, que abasten aspectes com la gestió d'infraestructures, la seguretat social i les beques estudiantils, segons la llista de traspassos pendents a la qual ha tingut accés Europa Press.

Al Govern central s'han obert en aquestes últimes hores a debatre sobre transferències i a l'impuls de les comissions regulades en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, tot i que no precisen el seu plantejament en aquesta reunió, sinó que insisteixen que no s'abordaran els fons europeus.

La convocatòria de la Comissió Bilateral va sortir de la reunió que van mantenir al palau de la Moncloa el cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, i Pere Aragonès. Allà, tots dos mandataris es van comprometre a reprendre aquesta cita bilateral, per abordar assumptes relacionats amb transferències, així com la Taula de Diàleg, que es reunirà al setembre.

La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern central, Isabel Rodríguez, que a més serà la representant de l'Executiu central en aquesta cita bilateral amb la Generalitat, assegurava fa una setmana que en la reunió es parlarien de "qüestions com beques, transports, que estaven ja a l'agenda i que és el que interessa a la ciutadania".

Divendres, en la seva compareixença davant els mitjans de comunicació després de la Conferència de Presidents, Rodríguez va subratllar la idea que en la Bilateral es posaran sobre la taula extrems com transferències en la gestió de beques o en determinades infraestructures ferroviàries. Amb tot, considera que l'objectiu de la cimera bilateral no és un altre que "reactivar" treballs que es "van quedar aturats fa anys".

Aeroport de Barcelona- El Prat

En aquest context, Catalunya acudirà amb la carpeta de transferències, que fa referència a aquells assumptes sobre els quals la Generalitat no té competències però exigeix tenir-les, i entre aquests destaca la gestió de l'Aeroport de Barcelona- El Prat.

En el capítol d'incompliments que la Generalitat considera que el Govern central els deu, els de Aragonès inclouen la disposició addicional tercera de l'Estatut, la llei de dependència, les inversions en Rodalies i en els Mossos d'Esquadra entre d'altres.

A més, reclama que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades assumeixi les funcions de registre i autoritat de control en dades personals de fitxers privats a Catalunya i poder exercir funcions d'ordenació i gestió del litoral, així com de les dàrsenes esportives i pesqueres, dels ports d'interès general i dels aeroports.

En matèria d'educació, la Generalitat reclamarà al Govern central gestionar les beques, crèdits i ajudes a estudis universitaris i no universitaris, així com les competències en matèria d'investigació, desenvolupament i innovació.

Més funcions per als Mossos

En relació amb el Departament d'Interior, l'executiu català defensarà que els Mossos d'Esquadra assumeixin les funcions de protecció de la naturalesa en substitució de la Guàrdia Civil.

També reclamarà que el Servei Català de Trànsit (SCT) rebi les funcions executives que li falten per assumir en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial.

El Govern català vol assumir la seguretat a l'Aeroport d'Alguaire (Lleida) i que els Mossos exerceixin com a policia ordinària al Port de Palamós (Girona), el primer punt on la policia catalana ha desplegat la seva unitat marítima.

Quant a Protecció Civil, vol atorgar-li competències en matèria de seguretat nuclear i altres "funcions residuals" que exerceix l'Estat.

Economia

La Generalitat demanarà les funcions no traspassades de l'Institut Social de la Marina i les funcions relatives a entitats i cooperatives de crèdit, gestores de plans i fons de pensions i entitats físiques i jurídiques del mercat assegurador.

Reclamarà que la Junta de Tributs de Catalunya assumeixi la competència per resoldre reclamacions econòmicoadministratives contra actes dictats en aplicació de tributs cedits per l'Estat.

També en el capítol econòmic, exigirà les funcions i serveis relatius a la delegació de competències de l'impost especial sobre mitjans de transport i reclamarà exercir la defensa de la competència.

Memoria històrica i Patrimoni

La Generalitat també plantejarà el retorn dels fons documentals sobre Catalunya que estan dipositats a l'Arxiu General de la Guerra Civil, a Salamanca, i abordarà l'Arxiu Històric Provincial de Barcelona.

També preveu tractar la situació del Palau del Lloctinent a la plaça del Rei de Barcelona i els fons documentals de Catalunya que estan a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona.