La majoria dels afganesos no poden sortir del seu país i els que sí que tenen recursos per fer-ho ho tenen molt difícil i estan en perill. La portaveu de l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), Shabia Mantoo, va fer ahir una crida als països veïns de l’Afganistan perquè mantinguin les fronteres obertes i facilitar així l’arribada de refugiats que busquen asil polític. «Tots els països, dins de la regió i fora, han de preservar el dret dels afganesos que arriben a través de vies regulars o de forma espontània a buscar asil», va indicar.

Només s’han registrat «moviments a petita escala» d’afganesos que creuen cap al Pakistan i l’Iran, va dir Mantoo. Els dos països junts acullen ja el 90% dels 2,6 milions de refugiats afganesos registrats des que van fugir de la seva terra natal durant les últimes dècades. Quan hi ha desplaçats interns, la xifra s’eleva a 2,9 milions –més de mig milió només aquest any–, dels quals el 80% són dones i nens, segons l’ACNUR.

«Les evacuacions bilaterals no han d’enfosquir o substituir la resposta humanitària internacional que es necessita urgentment», va afirmar la portaveu de l’ACNUR), que va recordar que el pressupost per al seu pla d’ajuda a l’Afganistan té un dèficit del 43%.