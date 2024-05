Un Uni pletòric presenta candidatura a la final (73-61)

S'ha fet esperar, alguns pensaven que, a aquestes alçades de la pel·lícula, ja no arribaria, però per fi, gràcies a Déu, la nit que tots els seguidors de l'Spar Girona somiaven, s'ha viscut avui a Fontajau. Ja gairebé no ens en enrecordaven d'aquests èpics partits entre setmana. D'aquestes batalles on les gironines s'agafen a la màgia d'un pavelló que, en més de 30 anys, ja sap de què va això de l'èpica esportiva. Desaprofitada la Copa per la via ràpida, sense opcions a les semifinals de l'Eurocup, i havent suportat una temporada on, com deia dimarts Roberto Íñiguez, l'equip ha passat "de tot", de cop les coses tornen al seu lloc. I amb una brillant actuació coral, l'Uni firma un partit d'anada de les semifinals de lliga contra el Perfumerías Avenida que li deixa disparar la il·lusió de veure's diumenge al vespre a la final. Per aconseguir-ho, caldrà fer bo el triomf d'avui a Wurzburg, defensant una renda de 12 punts.

Íñiguez havia dit a la prèvia que per competir contra l'Avenida, per plantar-los cara, calia fer un pas endavant en atac. I això que sembla tant fàcil de paraula, que les gironines han buscat tot l'any, ho han trobat en un primer quart frenètic. Un triple de Vilaró donava avantatge a les visitants (23-26) al final d'uns primers deu minuts que han sigut també una batalla entre Lauren Nicholson (9 punts, 3/4 triples) i Leo Rodríguez (10).

Quan l'Uni ha perdut l'encert, l'Avenida ho ha aprofitat a l'inici del segon quart amb un 0-10 de parcial liderat per dos triples de Delaere que han donat 13 perillosos punts de coixí a les castellanes (23-36). Un triple de López i les cistelles de Bertsch, Tolo i Ygueravide han donat aire a les locals (34-38, a 4.10 pel descans), amb la grada empenyent de valent i cada cop més amb la mosca al nas pel criteri dels àrbitres. Ygueravide de tres ha deixat el partit gairebé igualat (37-40) i Magarity ha culminat la remuntada (39-40). Tot tornava a començar. Els darrers dos minuts abans del descans han sigut una batalla sense treva que s'ha desequilibrat a favor de les visitants (41-48).

El que s'havia perdut al final del segon quart s'ha recuperat a l'inici del tercer, amb un 8-0 en tres minuts mal comptats (49-48) que tornava encendre Fontajau i posava les gironines per davant després de molta estona. La defensa local mossegava de valent i l'Avenida no hi trobava resposta. Dos tirs lliures de Tolo posaven el 51-48 i un 10-0 de parcial tot i que pels àrbitres xiular faltes a favor de l'Uni era pecat. A 3.19 l'Avenida encara no havia anotat i Tolo, amb dos tirs lliures, posava el 53-48. El partit era de cine. Les visitants s'han estrenat en una acció de Prince, resposta per Labuckiene (55-50). El quart s'ha tancat 4 amunt (57-53) amb l'afició rendida.

Un 2+1 de Bertsch ha obert els últims deu minuts (60-53) i la cosa cada cop pintava millor. Labuckiene ampliava el marge amb dos tirs lliures per una falta antiesportiva com una catedral que els del xiulet es van empassar (62-53). Les gironines ho tenien a l'abast per anar diumenge a Salamanca a presentar candidatura real a la final. Mendy, amb un triple, donava la màxima de més 10 (67-57). I Nicholson, també de tres feia el 70-59 abans d'una antiesportiva com una catedral que tampoc han volgut xiular i han dut crits de "manos arriba esto es un atraco" just quan la llum del pavelló, a 2.29 pel final, ha tingut una davallada.

El partit s'ha reprès amb menys focus dels habituals. Magarity feia el 72-61 i amb el públic dret, Tolo convertia un tir lliure (73-61). L'Uni tenia el darrer atac però ha perdut la pilota. Amb 9 segons l'Avenida no ha pogut anotar i les gironines defensaran 12 punts a Wurzburg diumenge que ve.