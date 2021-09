El futur del governador demòcrata de Califòrnia està en mans dels votants del seu estat. Milions de californians van votar ahir en un referèndum per apartar potencialment del poder Gavin Newsom, menys de tres anys després que assumís les regnes de l’estat més poblat dels Estats Units. Les últimes enquestes suggerien que Newsom tenia totes les opcions de guanyar, cosa que no va impedir que la plana major del Partit Demòcrata es bolqués a dinar suport al seu correligionari, molt criticat des d’alguns sectors de la població per les mesures draconianes que ha imposat per fer front a la pandèmia de la COVID-19.

Califòrnia forma part d’una vintena d’estats que permeten a la ciutadania desafiar els governants abans que finalitzin els mandats. Els detractors de Newsom en tenien prou aquesta vegada amb recollir 1,5 milions de firmes, una campanya que van llançar el juny del 2020, quan més estrictes eren els confinaments. Els seus promotors han esgrimit els tancaments d’escoles i negocis, així com l’obligatorietat en l’ús de la mascareta, entre els motius per plantejar aquesta mena de moció popular de censura. Però no només perquè també han enarborat altres problemes endèmics de l’estat, com els prohibitius preus de la vivenda, les legions de sensesostre que viuen a Califòrnia o la immigració.

Per intimidatòries que aquestes maniobres semblin, rarament funcionen. L’única vegada que va prosperar el referèndum revocatori d’un governador va ser el 2003, quan l’actor republicà Arnold Schwarzenegger va arrabassar el càrrec al demòcrata Gray Davis. Aquesta vegada seria una autèntica proesa, ja que els demòcrates controlen les dues cambres del Parlament estatal, i Newsom va guanyar les eleccions el 2018 amb un 30% de vots més que el seu rival. A l’última enquesta de la setmana passada, un 60% de votants es mostrava partidari que continués en el càrrec, davant el 39% que s’hi oposava. El resultat es coneixerà avui.

Nerviosisme demòcrata

Res d’això ha evitat que el nerviosisme s’escampés entre els demòcrates, poc més d’un any abans de les legislatives del 2022. El desafiament al governador californià arriba en plena caiguda lliure en els sondejos de Biden, precipitada per la desasatrosa retirada de l’Afganistan i el ressorgir de la COVID per la propagació de la variant delta. Tot el seu partit s’ha bolcat a donar suport a Newsom, des de la vicepresidenta Kamala Harris fins a Barack Obama o Bernie Sanders, que han fet campanya al seu costat en les últimes setmanes. Biden va viatjar fins a Califòrnia dilluns per acompanyar el governador en el seu tancament de campanya i va qualificar el principal rival conservador de Newsom, Larry Elder, de «clon de Donald Trump».