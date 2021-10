El clergue xiïta Moqtada al Sadr, molt influent entre els habitants iraquians i líder d’una de les milícies més importants del país àrab, va guanyar amb un marge més ampli de l’esperat les eleccions legislatives del passat diumenge a l’Iraq, segons les primeres dades de resultats preliminars. El 2018 Al Sadr ja va guanyar les eleccions en obtenir 54 diputats d’un Parlament de 329. Aquella vegada no va aconseguir formar govern i s’espera que alguna cosa similar passi aquesta vegada: el Bloc Sadrista va guanyar al voltant de 73 escons diumenge -el nombre exacte de diputats segueix sense ser clar sobre la base de les dades preliminars-. Molt lluny encara de la majoria necessària per a governar, de 165 parlamentaris. «És el dia de la victòria contra la corrupció, el terrorisme, les milícies, la pobresa, la injustícia, i l’esclavitud», va dir Al Sadr en un discurs televisat dilluns a la nit, en el qual va convidar a que «el poble celebri aquesta victòria per la majoria» obtinguda per la seva formació.

Malgrat les seves paraules, al clergue no se li farà fàcil governar per diversos motius. La participació oficial s’ha quedat en el 41%, la menor de la història. Tot i això, són molts els que creuen que la xifra real de participació es trobaria prop del 30%. Al Sadr, de fet, va obtenir un nombre semblant de vots que el 2018: la diferència ha estat que els altres partits han perdut centenars de milers de paperetes que han acabat en l’abstenció.