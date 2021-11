La presidència algeriana va denunciar ahir que tres ciutadans del seu país van ser «covardament assassinats» en un «bàrbar bombardeig» perpetrat per un dron (avió no tripulat) contra dos camions a la ruta que uneix la ciutat algeriana d’Uargla i la capital de Mauritània, Nouakchott, una carretera que té uns 3.500 quilòmetres i passa pel Sàhara Occidental. Aquest succés eleva la tensió bèl·lica entre els dos països veïns a nivells no coneguts en dècades.

En un comunicat oficial difós ahir després d’hores de rumors, la presidència algeriana va responsabilitzar les forces marroquines que des del 1975 ocupen l’antiga colònia espanyola del Sàhara Occidental d’«haver comès amb armament sofisticat aquest covard assassinat». El comunicat algerià no va precisar el lloc exacte on va tenir lloc el bombardeig, però Akram Kharief, director del lloc web especialitzat Mena defensa, va explicar que «els camioners algerians van ser assassinats a Bir Lehlu, al Sàhara Occidental».

Política d’expansió

«L’1 de novembre de 2021, mentre el poble algerià celebrava amb alegria i serenitat el 67è aniversari de l’inici de la gloriosa Revolució d’Alliberament Nacional, tres ciutadans algerians van ser assassinats covardament per un bàrbar bombardeig contra els seus camions a l’enllaç Nouakchott-Uargla, una ruta natural de comerç entre els pobles de la regió», afirmava el comunicat oficial algerià. Les autoritats han pres «immediatament» les mesures necessàries per investigar aquest «menyspreable acte per tal de dilucidar les circumstàncies que el van envoltar»

«Diversos factors apunten que les forces d’ocupació marroquines al Sàhara Occidental van cometre amb armament sofisticat tan covard assassinat a través d’aquesta nova manifestació de brutal agressivitat característica d’una coneguda política d’expansió territorial i de terror», destacava el text, abans d’advertir que «el seu assassinat no quedarà sense càstig». Per part seva, el Marroc no va confirmar ni desmentir l’incident.