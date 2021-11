El Consell de Ministres va concedir ahir un indult parcial a Juana Rivas, la mare a qui el Tribunal Suprem va rebaixar a dos anys i mig de presó la condemna de cinc que el 2018 li havia imposat l’Audiència de Granada per la sostracció dels seus dos fills menors, en no tornar-los a Itàlia, on la família residia amb el pare.

La proposta que el Ministeri de Justícia ha elevat al Consell de Ministres suposa una nova reducció a la meitat de la pena, aquesta vegada la que se li va imposar pel Suprem en cassació. La mateixa ha passat a ser d’un any i tres mesos, de manera que ja es pot donar per saldada la condemna, que actualment complia en tercer grau. La pena d’inhabilitació per exercir la pàtria potestat se li ha commutat per una altra de 180 dies de feina en benefici de la comunitat.

El 4 de novembre passat el Tribunal Suprem va rebutjar per unanimitat informar a favor de la concessió d’un indult total a Juana Rivas. Com que no va arribar a un acord per donar suport a un indult parcial, perquè vuit dels seus 16 magistrats l’avalaven i els altres vuit no, el seu informe al Ministeri de Justícia va incloure les conclusions dels uns i dels altres a favor i en contra de la concessió parcial que bàsicament consistien a donar per bones les al·legacions de Rivas sobre els maltractaments rebuts o entendre que quedava fora del Suprem pronunciar-s’hi.

La proposta que la ministra de Justícia, Pilar Llop, ha portat finalment al Consell de Ministres encara és més favorable que la que proposaven els vuit magistrats partidaris de l’indult, perquè ells advocaven per rebaixar-li la pena a dos anys de presó, no a un any i tres mesos. Com que no tenia antecedents i amb el temps que ja portava de compliment amb la rebaixa que defensaven els magistrats del Suprem, la seva condemna també es consideraria saldada.

En una nota de premsa, Justícia va explicar que ha decidit concedir aquesta mesura de gràcia tenint en compte raons de justícia i equitat i fonamentalment per l’interès superior dels menors en aquest cas.