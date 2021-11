Una jove de la Cistérniga (Valladolid) ha compartit a Instagram que va ser "drogada i violada". La Guàrdia Civil ja investiga els fets, que van ocórrer l'estiu del 2020, però ha estat ara quan la víctima ha posat la denúncia i l'ha compartit a les xarxes socials amb l'objectiu de recaptar més proves. A més, els autors van gravar la violació i la van pujar a pàgines porno.

Compartir-ho a les xarxes socials

La víctima ha necessitat compartir-ho a Instagram i demanar ajuda per poder enxampar l'autor o autors dels fets. "M'he assabentat de l'existència dels vídeos pels quals suposo que tanta gent se'n riu de mi pel carrer. He estat drogada i violada de les maneres més fastigoses i denigrants i ho han pujat a pàgines porno", explica a les xarxes socials.

La noia explica que necessita més proves, "si algú té algun vídeo en el qual se'm vegi la cara que me'l passi perquè han esborrat en els que se'm reconeix". Ha assegurat que va trobar les imatges en una pàgina porno, però que ja no hi són.

Ús de drogues

Segons un estudi de l'Institut de Recerca de Drogodependències, fins al 17% de les agressions sexuals podrien catalogar-se com a casos de submissió química per exposició involuntària de la víctima a alguna substància psicoactiva. Aquestes substàncies, com les benzodiazepines, burundanga o èxtasi líquid poden provocar pèrdua parcial de memòria, somnolència o desinhibició.