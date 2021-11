El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) fa temps que s’aparta dels instituts demoscòpics privats, en seguir situant el PSOE davant del PP. L’últim baròmetre, el del novembre del 2021, conegut ahir, manté aquesta primera posició per als socialistes, amb un avantatge de 6,7 punts sobre els populars. Però la dada més significativa és que Unides Podem i Vox creixen gràcies al descens de tots dos, recuperen terreny davant dels grans partits. Els morats s’estiren gairebé dos punts en un mes, fins al 13,6%, mentre que la ultradreta puja 1,1 punts fins al 14,3%. La pugna entre la tercera i quarta força queda més atapeïda: amb prou feines els separen set dècimes, quan a les generals del 2019 la formació de Santiago Abascal superava l’aliança liderada per Pablo Iglesias en 2,2 punts.

L’últim estudi de l’organisme que presideix José Félix Tezanos es va fer a partir de 3.779 entrevistes, entre el 2 i l’11 de novembre, en plena guerra interna del PP, encara no resolta, i quan el Govern ja tenia encarrilat el projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022, de manera que els dos socis es garanteixen oxigen fins al final de la legislatura. Aleshores, PSOE i Unides Podem acabaven de salvar la seva crisi interna per la derogació de la reforma laboral de Mariano Rajoy. El context de l’enquesta afavoria l’ascens de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, després de dies a primera línia i escalant com a figura de l’esquerra.

El PSOE perdria nou dècimes respecte a l’octubre: del 28,5% de llavors cauria ara al 27,6%, un valor en tot cas molt semblant al de les eleccions del 2019 (28%), però força per sota del màxim d’aquest any, el 31,5% d’abril del 2021. El PP, que havia aconseguit el 23,9% al juny, en plena eufòria després de les eleccions madrilenyes en què va arrasar Isabel Díaz Ayuso, es quedaria ara amb un 20,9%, pel 22,1% de fa un mes (1,2 punts menys), de manera que l’avantatge del PSOE se situa en els 6,7 punts. A la cúpula del PP també temen que la guerra interna de Gènova amb la presidenta autonòmica erosioni les expectatives electorals del partit.