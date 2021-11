La Comissió de Salut Pública –on hi ha representades les CCAA i el Ministeri de Sanitat- estudia elevar els llindars de risc de contagi de la covid-19 i tancar la restauració a les 23 h i l'oci nocturn a la 1 h. Segons publica 'La Vanguardia' i han confirmat fonts del Ministeri de Sanitat a l'ACN, la comissió té sobre la taula un nou document que proposa augmentar els llindars dels nivells de risc actuals per assolir un major control de la covid. I és que si s'aprova el document, l'Estat se situaria ara en un nivell de risc mitjà, amb entre 100 i 300 casos per cada 100.000 habitants. En aquest cas, es recomana el tancament de bars i restaurants a les 23 h i el de les discoteques a la 1 h. Actualment els nivells de risc es consideren baixos.

Segons han explicat les mateixes fonts, la proposta l'han elaborat tècnics de la Comissió de Salut Pública atès que algunes comunitats han demanat algunes restriccions en aquesta línia. En tot cas, matisen, el document d'actuacions de resposta coordinada és un document de recomanacions que els governs autonòmics poden aplicar, o no, als seus territoris. D'acord amb la informació que publica 'La Vanguardia', la revisió a l'alça dels llindars dels indicadors d'incidència de la malaltia estan justificats per la situació epidemiològica actual, amb un descens de la proporció de casos greus i els alts índex de vacunació. Els tècnics plantegen elevar el risc baix de 50 a 100 casos per cada 100.000 habitants, el risc mitjà de 100 a 300, el risc alt de 300 a 500 i el risc extrem a més de 500 casos.