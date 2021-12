El president del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, va fixar ahir els límits del que podria ser una reforma de la Carta Magna pel que fa al conflicte territorial. No és habitual que el màxim representant d’aquest organisme accepti entrevistes, fet pel qual el que va dir González-Trevijano a la cadena SER adquireix relleu especial. Segons el seu parer, no hi ha reformes que afectin els principis constitucionals. Només canvis puntuals per posar al dia i fer una «neteja» del que diu la Carta Magna sobre l’organització territorial.

Molt prudent i mesurant les paraules, el president del TC va afirmar que hi ha articles del text que han quedat desfasats en haver finalitzat el procés autonòmic. I afegeix que també s’hauria d’aclarir «el sistema de competències entre l’Estat i les autonomies». En quin sentit? A favor de l’Estat o de les comunitats? Aquí no hi va haver resposta. «Entendrà que he de callar», va dir. Pel que fa al procés i les recusacions per part de l’independentisme de membres del TC per estar polititzats per a determinades decisions, el màxim representant de la institució va defensar el dret a emetre sentències malgrat haver expressat opinions polítiques sobre la qüestió catalana.