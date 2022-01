El PP no només vol que Alberto Garzón dimiteixi per les seves declaracions sobre les macrogranges, sinó que directament se suprimeixi el Ministeri de Consum. Així ho demanen els populars en una proposició no de llei que han registrat al Congrés en què asseguren que cal eliminar la cartera que dirigeix el coordinador federal d’IU per ser «inútil i perjudicial» i perquè es manté només «per satisfer les aspiracions purament polítiques i partidistes del titular». Els conservadors eleven així el seu atac contra el ministre de Consum just després que aquest fos desacreditat dimecres pel mateix Govern.

Les explicacions de Garzón assegurant que en la seva entrevista amb The Guardian va defensar el model de ramaderia extensiva davant del de les macrogranges que «contaminen» i «maltracten animals» no ha servit per calmar els conservadors, que intentaran impulsar un text a la cambra baixa per reclamar al Govern que elimini el departament de Consum «en el termini d’un mes» i que reorganitzi les seves funcions entre el Ministeri de Sanitat i el d’Hisenda. Entre els arguments dels populars hi ha que el ministeri que controla Garzón amb prou feines té competències, ja que la gran majoria estan transferides a les comunitats autònomes, i l’«historial d’errors i actuacions irresponsables» de Garzón. No només això. Els populars carreguen contra les iniciatives del Ministeri de Consum per intentar que els menors redueixin el consum de sucre. Fa uns mesos, quan Garzón va impulsar aquesta campanya, diferents dirigents del PP van respondre amb fotografies menjant brioixeria industrial en un suposat gest de rebel·lia. A més, el PP va anunciar que registraran mocions a totes les comunitats, ajuntaments i diputacions per exigir el cessament immediat de Garzón «pels seus atacs a la ramaderia i al sector carni». Al text que presentaran s’assenyala que les afirmacions del ministre de Consum són «rotundament falses i demostren la profunda ignorància d’aquest membre del Gabinet, el seu sectarisme abismal o les dues coses alhora».