El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat retirar l'obligació de dur mascareta en espais exteriors, també als patis de les escoles. La mesura entrarà en vigor dijous després que es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) demà dimecres. Les autonomies van avalar ahir dilluns la decisió del govern espanyol en una reunió del Consell Interterritorial de Salut, que va recomanar continuar utilitzant-la a l'aire lliure quan es produeixin aglomeracions. L'executiu de Pedro Sánchez va fixar l'obligatorietat de la mascareta a l'exterior al desembre, just abans de les festes nadalenques per l'increment de la incidència per la variant òmicron. La mesura va ser criticada per experts i també comunitats autònomes.

D'entrada, la Generalitat en va qüestionar l'efectivitat. En la reunió de la setmana passada de la interterritorial Catalunya i altres comunitats ja van plantejar la retirada de la mascareta en exteriors. La decisió de retirar-la, anunciada per la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en una entrevista el passat divendres al matí, arriba una setmana després que el Congrés convalidés el decret que va fixar-ne l'obligatorietat. El ple de la cambra baixa va avalar continuar amb la mascareta en exteriors en una votació polèmica, ja que la majoria de grups s'hi van mostrar en contra, però no la van tombar perquè el decret incloïa altres qüestions, com una paga extraordinària per a les pensions més baixes. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha reivindicat en roda de premsa després del Consell de Ministres que retirar la mascareta a l'aire lliure és possible «gràcies a la responsabilitat de tots». Adéu a les mascaretes a les escoles Sense mascareta als patis Fonts del Ministeri de Sanitat remarquen que la mesura és una norma general, que s'aplicarà en tots els espais a l'aire lliure, també als patis de les escoles. Després de la decisió de la interterritorial, la Comissió Delegada per a la covid-19 del Govern ha acordat retirar-la als patis dels centres educatius catalans en una reunió aquest dimarts al matí. Rodríguez ha subratllat que amb aquesta decisió de retirar la mascareta a l'exterior els nens podran jugar als patis sense dur-la i ha insistit que són «bones notícies» en l'àmbit sanitari.