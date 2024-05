La ruta del Tren Pinxo es recorre amb bicicleta

Entre els anys 1928 i 1956 el tren arribava a Banyoles. Va ser una fita històrica, ja que hi va haver molts intents sense èxit. Era un ramal cobert amb un ferrocarril que, popularment, es va batejar com el Tren Pinxo de Banyoles. Va ser tan popular que, fins i tot, va donar peu a una cançó que posava en evidència la precarietat d’aquell tren. La lletra parlava d’un tren fet de llaunes, cassoles i casquets de bacallà i que, si trobava una pujada, anava tan lent que el maquinista tenia temps de fer un got de vi.

Han passat els anys i entre la gent de Banyoles encara perdura el record del tren. El Pinxo ara dona nom a una ruta que es pot fer amb bicicleta i que segueix durant gairebé 40 quilòmetres l’antic traçat del petit ferrocarril. La descripció del recorregut es pot trobar a la web de les Vies Verdes, on s’ofereixen tota mena de detalls. Qui s’animi a agafar la bicicleta i endinsar-se en la ruta ha de saber que l’itinerari connecta les comarques del Gironès i el Pla de l’Estany –la seva capital és Banyoles– i que passa també per altres municipis com Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Palol de Revardit, Cornellà del Terri, Porqueres, Banyoles, Fontcoberta i Serinyà. En total, 37 quilòmetres.

Es tracta d’una ruta amb una dificultat mitjana amb un paviment de balast i formigó que facilita el pas de les bicicletes. Si ens animem, a més de practicar esport, que sempre és bo i saludable, podrem contemplar una zona de gran interès natural i d’una gran singularitat. Se’ns farà difícil mantenir la vista cap endavant, ja que l’entorn és d’una rellevant bellesa paisatgística. La descripció de la ruta que es fa des de la web de les Vies Verdes explica que travessa una zona d’aigua i més endavant el riu Terri que creua la comarca del Pla de l’Estany. La ruta actual recupera algunes parts del traçat de l’antic tren, i bona part són itineraris nous pròxims a les antigues vies, avui desaparegudes sota l’asfalt de la carretera C-66. El carril va serpentejant per zones naturals dins de l’àmbit de l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles. També travessa una important zona d’aigua que durant el tram inicial segueix el curs del riu Ter i, més endavant, el del riu Terri. Després ens acostarem fins al Clot d’Espolla –una llacuna que és exemple de com la natura és canvian, ja que s’inunda temporalment– i passarem també per la zona agrícola i forestal del Pla d’Usall, al municipi de Porqueres.