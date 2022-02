Vuit dies després de la votació més polèmica de la història recent del Congrés i del vot més controvertit dels que hi ha hagut en els darrers anys, els serveis jurídics del Congrés van completar l’informe demanat per la presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, per a deixar constància del que va passar amb tota mena de detalls. El diputat del PP Alberto Casero, que per error es va posicionar a favor de la convalidació de la reforma laboral, cosa que va ser la seva salvació, va emetre el vot telemàtic «en temps i forma, completant el procés a les 17:46:59 hores del dijous 3 de febrer» i «no es va produir cap incidència tècnica».

L’informe afegeix que «de fet, i tal com s’ha pogut comprovar per la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, després de l’estudi exhaustiu de les traces registrades als servidors amb l’activitat durant la sessió, no s’observa ni error informàtic ni avaria en el sistema durant el procés de votació, quedant registrada la votació del Sr. Casero en els termes en què va ser emesa». Ni tan sols va demanar la cancel·lació del mateix. La conclusió és contundent i deixa en evidència el PP i el mateix diputat: «Queda, per tant, descartat que es produís un error tècnic, en canvi s’hauria d’imputar a un error material del diputat que el vot emès no coincidís amb la que era la seva voluntat». És un informe molt contundent, cosa que no és habitual en aquesta classe de documents. Consta, a més, de dues parts. La primera és eminentment jurídica; la segona, tècnica, ja que està signada per la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. En aquesta segona, els autors enumeren amb profusió de detalls els passos de la investigació feta a instàncies de la Secretaria General del Congrés, que és la instància que dirigeix ​el personal de la cambra. En aquest seguiment tan precís es basen els lletrats en gran mesura per redactar les conclusions. La segona indica que el vot de Casero «va ser vàlidament emès i produeix plens efectes». Els lletrats afegeixen que tampoc va ser «violentat el procediment de votació telemàtica», que s’ha estat practicant des que per la pandèmia la Mesa va acordar substituir la comprovació telefònica per un sistema de verificació.