El president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, va confirmar ahir el llançament de míssils russos contra Ucraïna des del seu propi país, que va justificar com a «un pas forçat» davant l’amenaça plantejada per les forces ucraïneses. El mandatari va aclarir que «dos o tres llançaments» van ser efectuats «des del sud del país, on tropes russes estan desplegades per fer exercicis militars», cap a les onze de la nit del 23 de febrer, la vigília de la invasió, va explicar. Segons el mandatari, Ucraïna havia desplegat «diverses unitats de míssils» a aproximadament entre 10 i 15 quilòmetres de la frontera amb Bielorússia amb la intenció d’atacar el seu país «en qüestió de minuts».