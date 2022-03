Ahir va ser una jornada sense precedents als mercats. Mai abans un país de la dimensió de Rússia havia patit unes sancions econòmiques tan dures com les aprovades aquest cap de setmana. I malgrat les mesures decretades per les autoritats russes per contrarestar-les, com prohibir la transferència de divises a l’estranger, el ruble va arribar a caure més del 30% respecte el dòlar i l’euro, la seva caiguda més gran des del 1994, si bé posteriorment va anar recuperant posicions fins a fregar una devaluació del 13%.

Tot i que les mesures també tindran repercussió a l’economia europea, les borses del continent van patir un impacte moderat. En una jornada en què van anar de menys a més, l’Ibex 35 va baixar només un 0,09%, fins a 8.479,2 punts, malgrat que va arribar a baixar un 2,2%. Els selectius d’altres països més exposats a l’economia i el subministrament energètic russos van experimentar retrocessos més grans, com l’alemany (va caure un 0,73%), el francès (-1,39%), l’italià (-1,39%) i el britànic (-0,42%). Els bancs van ser els principals perjudicats, ja que l’impacte econòmic de les sancions allunya la possibilitat de pujades dels tipus d’interès, com van reconèixer membres del BCE.