Quan el bloc de la investidura es va fragmentar en la votació de la reforma laboral, en el sector morat del Govern de coalició es va veure en la tramitació de la llei de l’habitatge el possible element que tornés a reunir els socis habituals de l’executiu. De moment, aquesta imatge està lluny de produir-se, fins al punt que la norma perilla en la primera votació al Congrés d’avui. El PNB, igual que PP, Cs, PDeCAT i Junts van registrar esmenes perquè aquest text sigui tornat al Govern. La llei queda, per tant, en mans d’ERC, que és «més a prop de rebutjar la iniciativa que d’acceptar-la a tràmit» atesa la invasió de competències autonòmiques que implica, expliquen fonts del partit. El Govern esgota les hores per intentar atraure’ls cap al sí.

El projecte estrella d’Unides Podem -negociat amb afany, primer, per Pablo Iglesias i, després, per Ione Belarra, amb el PSOE- podria caure abans de començar. Les esmenes a la totalitat presentades per PP, Cs, PNB, PDeCAT i Junts es votaran avui de manera conjunta i si a aquest bloc -al qual sens dubte se li sumarà Vox- s’adhereix ERC, la norma serà rebutjada i reenviada al Govern perquè la refaci. Si se salva aquest primer pas, encara faltaria per votar l’esmena de text alternatiu registrada pels republicans catalans. No obstant, resulta previsible que no tiri endavant. Només llavors el projecte original del Govern iniciarà el seu camí al Congrés.

Fonts d’ERC a la cambra baixa assenyalen que la situació actual és «complicada» i que, de moment, s’inclinen per bloquejar la llei de l’habitatge. La raó, esgrimeixen, és que suposa una «invasió» de les competències autonòmiques. Consideren que la futura norma podria perjudicar la llei catalana de l’habitatge, aprovada pel seu propi partit i Junts el 2020 i recorreguda al Tribunal Constitucional pel Govern central el juny de l’any passat.

Diàleg de darrera hora

Les mateixes veus demanen un compromís per escrit al PSOE en què es confirmi que durant la tramitació de la llei se solucionarà l’assumpte de les competències. Davant l’amenaça de tombar la llei, cosa que seria un cop dur per al Govern i podria obrir divergències al si de la coalició, el Ministeri d’Habitatge, liderat per Raquel Sánchez, i el de Drets Socials, amb Ione Belarra al capdavant, prosseguien ahir una negociació de darrera hora amb els republicans.