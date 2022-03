Un dia després de l’aprovació al Congrés dels Diputats de la comissió d’investigació sobre la pederàstia a l’Església, els bisbes espanyols van emetre ahir senyals contradictoris. D’una banda, van insistir que volen «col·laborar» amb l’organisme, que al llarg d’aquest any recopilarà denúncies i elaborarà un informe sobre aquests delictes, si bé van rebutjar formar-ne part. De l’altra, van criticar que la comissió només se centri en l’Església, quan els abusos «afecten malauradament molts àmbits de la societat», i alhora van advertir del risc que el Defensor del Poble, que serà qui dirigirà el projecte, pugui anar més enllà del que diu la llei sobre les seves competències.

«L’Església no és una administració pública», va dir el secretari de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, després de la reunió de la comissió permanent. La norma que regula les funcions del Defensor del Poble assenyala que «podrà supervisar l’activitat» de l’Administració. «Cal veure quin és el plantejament de la comissió, perquè potser desbordi el que diu la llei», va insistir Argüello.

Però el principal retret no està relacionat amb qüestions jurídiques, sinó amb el mateix enfocament de la comissió, que només escrutarà els abusos per part del clergat. «No podem negar que és una iniciativa que mira només l’Església i no els abusos en conjunt», va criticar Argüello.