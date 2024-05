El gran nivell de la paraescalada d'Espanya amb tres medalles a la Copa del Món de Salt Lake City

La selecció espanyola de paraescalada va tenir una formidable actuació en la primera parada de la Copa del Món de Paraescalada, a Salt Lake City (Utah, EUA), els dies 7 i 8 de maig. Amb quatre representants, la delegació nacional va tornar a casa amb tres medalles: or d'Iván Muñoz a RP2 i plates de Javi Aguilar i Guillermo Pelegrín a B1 i B3, respectivament. Marta Peché es va quedar a les portes del podi en RP2 finalitzant cinquena, just darrere de les quatre finalistes.

Iván Muñoz, vigent campió del món de paraescalada a la categoria RP2, ha demostrat perquè continua sent el millor del món sent l'únic capaç d'encadenar les dues vies de la classificatòria i també la via de la final (ronda en què només ell va passar la corda pel top). Es va alçar més amunt que ningú, tant al mur com al podi. El madrileny és el rival a batre en cada prova de la Copa del Món i també ho serà al Campionat d'Espanya de Paraescalada que tindrà lloc del 13 al 16 de juny a Arroyomolinos, dins de l'esdeveniment de Climbing Madrid.

A aquesta cita també hi acudiran Javi Aguilar i Guillermo Pelegrín, plates a Utah a les categories B1 i B3 per a deficiències visuals, respectivament. Tots dos van ser superats pels escaladors japonesos Sho Aita (B1) i Fumiya Hamanoue (B3), que van ser millors que ells tant a la classificatòria com a la final.

Al marge de la competició nacional d'Arroyomolinos, la selecció espanyola de paraescalada tindrà la següent cita de la Copa del Món a Innsbruck (Àustria), els dies 24 i 25 de juny, sent l'última parada al setembre amb la Copa del Món d'Arc (Itàlia). Abans de final d'any, però, els paraescaladors europeus competiran al Campionat d'Europa de Villars (França), que tindrà lloc cap a finals d'agost.

Classificacions

B1 masculina

1. Sho Aita (Japó): 45

2. Javi Aguilar (Espanya): 41

3. Razvan Nedu (Romania): 32

B3 masculina

1. Fumiya Hamanoue (Japó): 41

2. Guillermo Pelegrín (Espanya): 32+

3. Andrew Martinez (EUA): 30+

RP2 masculina

1. Iván Muñoz (Espanya): Top

2. Benjamin Mayforth (EUA): 45

3. Philipp Hrozek (Alemanya): 41+

RP2 femenina

1. Jasmin Plank (Àustria): 50+

2. Dina Eivik (Noruega): 33

3. Emily Seelenfreund (EUA): 33 (1:36)

4. Melissa Ruiz (EUA): 33 (2:58)

5. Marta Peché (Espanya)

5. Anna Devries (EUA)

Tots els resultats de la IFSC Paraclimbing World Cup Salt Lake City 2024