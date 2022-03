El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va afirmar ahir que el seu país no pot complir l’ultimàtum de Rússia d’entregar l’estratègica ciutat de Mariúpol perquè les forces russes haurien de destruir el poble ucraïnès. «Ucraïna no podrà complir l’ultimàtum. No ho podrem fer físicament. Com es pot fer això? Ens hauria d’eliminar a tots i llavors el seu ultimàtum es complirà automàticament», va explicar Zelenski en una entrevista amb mitjans europeus, un extracte de la qual va ser avançat per l’emissora pública ucraïnesa Suspilne i recollit per Ukrinform.

El president d’Ucraïna va assenyalar: «Per exemple, lliureu-nos Khàrkiv, lliureu-nos Mariúpol, doneu-nos Kíev. Ni els habitants de Mariúpol, ni la gent de Kíev ho pot fer». I va afegir que fins i tot en ciutats ja ocupades pels russos, com Melitopol o Berdyansk, «quan ells (les tropes russes) entren, la gent no es rendeix. (Els russos) aixequen la bandera, la gent la baixa. Van matar un home, sí, la gent es va amagar, però a la nit van sortir i van tornar a treure la bandera. Podreem complir l’ultimàtum només quan ja no hi siguem».