Quinze anys després del segrest de Madeleine McCann, la nena britànica de 3 anys el rastre del qual es va perdre el 3 de maig de 2007, un amic del principal sospitós ha donat detalls desconeguts sobre el cas. La fiscalia de la ciutat alemanya de Braunschweig considera que la nena és morta i sospita que l’autor de l’assassinat és l’home de 43 anys que està pres complint condemna per un cas no especificat i amb antecedents per delictes sexuals, també contra menors.

El sospitós es diu Christian Brueckner, té poc més de 40 anys, és alemany i ha estat condemnat per un cas de violació. També té antecedents per delictes de pornografia infantil, abús de menors i tràfic de drogues. Per a la fiscalia alemanya, és el principal culpable de la desaparició i també de l’assassinat de Madeleine McCann. Un amic proper de Brueckner s’ha pronunciat per primera vegada sobre el cas. Es tracta de Christian Post, un alemany de 54 anys que ha reconegut durant una entrevista amb The Mirror que va conèixer el sospitós a principis del 2000 a l’Algarve. «Deia que entrava a les habitacions i s’emportava el que volia. En aquell moment vaig suposar que feia referència a diners en efectiu, joies, passaports..., però ara qui ho sap? Només ho feia de nit perquè era massa arriscat ser vist a la llum del dia», va assenyalar Post.