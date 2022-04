Ucraïna encara intenta assumir l’horror del que ha passat a Butxa. Després de les imatges de cadàvers al carrer i cossos sense vida amb les mans lligades a l’esquena, ha sortit a la llum el cas de més d’una vintena de nenes i adolescents violades constantment durant setmanes pels soldats russos.

La Defensora del Poble ucraïnesa, Liudmila Denisova, va explicar dilluns a ’The New York Times’ la violació de 25 nenes i adolescents, d’entre 11 i 14 anys, en un soterrani de la localitat de Butxa. Segons les seves declaracions, nou s’han quedat embarassades. «Els soldats russos els van dir que les violarien de tal manera que no voldrien tenir relacions sexuals amb cap home, per evitar que tinguin fills ucraïnesos», ha afegit. L’alcalde de Butxa, Anatoli Fedoruk, ho va confirmar aquest dimarts però va assegurar que no revelaran més detalls per protegir la identitat de les noies.

La violació com una arma de guerra és una afirmació de poder i dominació. Una estratègia per sotmetre l’enemic a través de les dones, de fer-lo fugir de les seves terres, d’avergonyir-lo. És una arma barata i efectiva i deixa un reguitzell de conseqüències, físiques i psicològiques, tant a les víctimes com al seu entorn.

En una guerra en què la brutalitat s’està convertint en la tònica general, el cas d’aquestes nenes ha tornat al primer pla la realitat de moltes dones que continuen atrapades a Ucraïna. «Documentem minuciosament cada atrocitat, cada crim. Hem creat un arxiu especial en línia d’aquests crims perquè el món conegui la veritat i els russos retin comptes per cada gota de sang ucraïnesa que vessen», va assenyalar el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmitró Kuleba, en un comunicat. A més d’aquestes nenes, va afegir, desenes de dones i nens han sigut violats i assassinats. Dimecres passat, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va acusar les forces invasores de perpetrar «centenars de violacions» de dones i també de nenes: «S’han registrat centenars de casos de violació, inclosos de nenes menors d’edat i nens molt petits. ¡Fins i tot un nadó!».

El treball de les oenagés

L’agència de l’ONU dedicada a les dones i oenagés com Human Rights Watch s’han fet ressò dels casos comprovats i de denúncies d’agressió sexual per part de militars russos. La filial ucraïnesa de l’oenagé La Strada, que defensa els drets de les dones, ha rebut fins ara al seu número verd «trucades sobre set casos de violació de dones i criatures ucraïneses per part d’ocupants russos», va declarar per telèfon a AFP una responsable de l’organització, Aliona Krivuliak. Però temen que la realitat sigui molt superior.

La fiscal general d’Ucraïna, Irina Venediktova, va assegurar aquest dimarts que, amb la seva investigació després de la invasió russa, té informació que «s’estan cometent o s’han comès» presumptes crims de guerra en prop de «6.000 llocs» del territori ucraïnès. La fiscal general va explicar que està fent «tot el possible» per recopilar les proves de les violacions del dret humanitari que s’estan cometent a Ucraïna des de finals de febrer i va mostrar la seva esperança que «els criminals de guerra puguin ser portats davant la justícia», amb l’ajuda internacional.

En la seva línia habitual, el Ministeri de Defensa de Rússia ha negat totes les acusacions, que considera un intent de Washington de difondre informació falsa per motius propagandístics. «Els Estats Units, que tenen molts anys d’experiència a organitzar provocacions amb víctimes humanes, continuen amb la seva campanya per crear i promoure proves falses», ha assenyalat.