L'exèrcit rus ha intensificat en les últimes hores els seus atacs a Ucraïna. Les sirenes antiaèries es van sentir a bona part del país durant la matinada d’ahir dissabte i, segons mitjans locals, a Kíev i Liev es van registrar fortes explosions. Les autoritats regionals van reportar fins a tres atacs aeris russos a la regió de Kíev al que se sumen altres bombardejos registrats a l'est d'Ucraïna.

El Ministeri de Defensa rus havia anunciat, després de l'enfonsament del vaixell insígnia Moskva, que incrementaria els atacs. El Moskva, segons el Ministeri de Defensa ucraïnès, va ser destruït per un torpede el que va portar al seu enfonsament, malgrat i que des del Kremlin sempre es va defensar que l’incident a bord del vaixell no havia estat fruït de cap atac. Segons va informar ahir el Ministeri de Defensa de Rússia, el seu exèrcit va destruir amb míssils d'alta precisió objectius a Kíev i Mykolaiv. «Amb armes de precisió de llarg abast emplaçades en avions van ser destruïdes les naus d'una fàbrica de tancs a Kíev i un taller de reparacions d'armament pesant a Mykolaiv», va dir el portaveu de Defensa,el general Ígor Konashénkov.

En el seu comunicat diari, el militar va afegir que la nit de divendres van ser destruïdes amb míssils d'alta precisió un total de 16 instal·lacions de l'Exèrcit ucraïnès a diverses regions del país. Va precisar que a la regió de Mykolaiv, al sud d'Ucraïna, van ser destruïts dos dipòsits de coets. Sobre aquests atacs, l'alcalde de Kíev, Vitali Klitschko, va indicar ahir que hi ha almenys un mort a la fàbrica de material militar. La fàbrica atacada produïa míssils «Neptune», els mateixos que van ser usats dijous per l'exèrcit ucraïnès per enfonsar el Moskva, el vaixell insígnia de la flota russa.

Konashénkov va afegir que a la regió de Poltava, a nord-est del país, van ser destruïts un magatzem de mitjans de comunicació i radars, així com un dipòsit de míssils antiaèrics de l'Exèrcit ucraïnès. Al costat de la localitat de Gusarovka, també al nord-est d'Ucraïna va ser atacada una zona on es trobaven emplaçades unitats de la 95a Brigada Aerotransportada d'Assalt de les Forces Armades d'Ucraïna. L'artilleria russa, va afegir, va atacar 811 objectius, entre els quals 43 llocs de comandament d'unitats ucraïneses, vuit combois amb combustible i 760 llocs d'emplaçament d'efectius.

Amenaça a la República Txeca

Rússia ha enviat una carta a la República Txeca en què sosté que el país centreeuropeu no pot passar tecnologia militar de fabricació soviètica a tercers països sense el permís de Moscou, cosa que Praga ha rebutjat com un «disbarat». Així ho va informar ahir el ministre txec d’Exteriors, Jan Lipavsky, que va interpretar la nota diplomàtica del Kremlin com un intent d’evitar que la República Txeca ajudi Ucraïna. «El Ministeri d’Afers Exteriors no ha reaccionat a aquesta nota i no ho farà perquè es tracta d’un sense sentit, ja que no hi ha cap article sobre la reexportació d’aquest material», va dir el cap de la diplomàcia txeca, citat per Radio Praga.

El ministre va recordar que Moscou recorre a amenaces, extorsions i desinformació en els intents d’impedir que els països occidentals ajudin Ucraïna a defensar-se de l’agressió russa.