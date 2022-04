L'empresari Luis Medina ha posat a disposició del jutjat que investiga el cas de les mascaretes l'herència de la seva àvia, Victoria Eugènia Fernández de Córdoba, per fer front a la fiança de gairebé 900.000 euros que va imposar-li el magistrat.

L'escrit va ser presentat davant el jutjat d'instrucció número 47 de Madrid ahir dilluns, abans que Medina i l'altre imputat, Alberto Luceño, declaressin davant el magistrat del cas per primera vegada, per presumptament embutxacar-se una comissió de 6,6 milions en tres contractes amb l'Ajuntament de Madrid per subministrar material sanitari en les primeres setmanes de la pandèmia.

La defensa de l'aristocràcia, fill de Naty Abascal i del Duc de Feria, exposa que per cobrir els 891.427 euros de fiança fixats "ofereix els drets hereditaris que el senyor Medina té en l'herència de la seva àvia, la Sra. Victoria Eugenia Fernández de Córdoba i Fernández de Henestrosa"

Aquests drets estan fixats per la sentència dictada en el jutjat de Primera Instància número 12 de Sevilla, unes diligències en les quals Medina és "hereu i part demandant i al que el Jutjat Instructor ja ha oficiat", detalla l'escrit.

El magistrat Adolfo Carretero va dictar un acte el passat 20 d'abril en el qual va imputar a Medina un delicte d'alçament de béns i li va donar un termini de tres dies per a dipositar una fiança de gairebé 900.000 euros. En cas contrari embargaria tots els seus béns, mobles i immobles.

El jutge es va pronunciar així després de descobrir que en els comptes de Medina només hi havia 247,26 euros, una quantitat insuficient per a afrontar la responsabilitat civil dels presumptes delictes investigats, que en el seu cas ascendeix a 1.216.984,33 euros.

Prèviament, el jutjat només va poder embargar a aquest empresari un veler matriculat a Gibraltar de 325.515 euros.

Durant la seva declaració d'ahir davant el magistrat, la primera en la fase d'instrucció del cas, el jutge va preguntar a Medina si havia presentat un escrit posant a la disposició del jutjat la seva herència i ell va respondre que sí.

En el transcurs d'aquesta declaració l'empresari va argumentar, en ser preguntat sobre en què s'havia gastat els diners que va cobrar de les comissions presumptament il·legals, que fa un any el fiscal d'Anticorrupció "no va dir expressament que tingués prohibit disposar" dels seus béns, cosa que va fer perquè no va pensar "que hi hagués res irregular", i que mai va intentar "defraudar res".

Després de la declaració el magistrat va ordenar retirar el passaport als dos empresaris investigats, davant la gravetat dels delictes suposadament comesos.