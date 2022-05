El gir en el Govern espanyol és total. D’afirmar amb rotunditat la setmana passada que no hi hauria cessaments ni dimissions pel presumpte espionatge a més de 60 dirigents i líders independentistes a deixar en l’aire, amb nitidesa, la continuïtat de la directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), Paz Esteban. Però entre aquests dos moments la història s’ha capgirat. Va ser aquest cap de setmana quan l’Executiu va saber fefaentment que els mòbils del president, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, havien patit intrusions al maig i al juny del 2021 amb el programa israelià Pegasus. Així ho acrediten els informes del Centre Criptològic Nacional, organisme dependent del CNI.

La portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, va ser cristal·lina aquest dimarts quan els periodistes li van preguntar, al final de la reunió setmanal del Consell de Ministres, per la depuració de responsabilitats, si Sánchez mantenia la confiança en Robles i Esteban. «Per descomptat que en aquests moments compten amb el total suport del president del Govern», va dir en una primera resposta. Ja era important la precisió d’«en aquests moments». Però van ser encara més reveladores les següents respostes, a mesura que avançava la compareixença, que va acabar sent pràcticament monogràfica sobre l’espionatge al líder socialista i a la titular de Defensa i les seves conseqüències polítiques.

De fet, després de la segona pregunta sobre la possibilitat d’una sortida d’Esteban del CNI en unes setmanes, Rodríguez va anar un pas més enllà, advertint primer que, «ateses les circumstàncies i la gravetat» dels fets, havia de ser «rigorosa» en les seves contestacions. «No podem actuar ni parlar de futuribles. En cada moment, i atenent cada informació, anirem adoptant i compartint les informacions i decisions sobre el cas», va assenyalar als mitjans. En definitiva, ja no donava per segura per complet la continuïtat de la cap de la intel·ligència espanyola. Tot dependrà del que es vagi coneixent en els pròxims dies i setmanes.

El missatge ja semblava nítid, però hi va haver una tercera pregunta: si, per tant, es descartava o no la dimissió o el cessament d’Esteban. «Cada moment té el seu afany. Estem en la fase d’aclarir què és el que ha passat i a qui li ha passat [l’espionatge amb Pegasus]. I això és determinant per continuar avançant en com ho corregim. No podem passar al següent moment sense saber què és el que ha passat fins ara», va respondre la portaveu.