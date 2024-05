Aquesta és la manera de recordar tots els noms segons els investigadors de memòria

Les investigadores en psicologia cognitiva, la Dra. Megan Sumeracki i la Dra. Althea Need Kaminske, estan intentant solucionar els errors sobre la memòria humana. En la recent publicació, titulada 'El funcionament de la memòria', les dues doctores revelen que una mica d'"oblit" és natural i beneficiós, ja que el cervell emmagatzema informació més rellevant.

Segons apunten les expertes, la memòria funciona com una pàgina de Wikipedia, més que com un dispositiu d'enregistrament. Amb aquesta metàfora, expliquen que els detalls poden ser editats i actualitzats. Al llibre publicat per les investigadores, 'La Psicologia de la Memòria', introdueixen uns consells de recuperació pràctica de la memòria.

Les psicòlogues tenen diverses recomanacions per recordar els noms. Recomanen dirigir-se a un nou amic pel seu nom cada cop que es trobin, ajudant a recordar-lo de forma més eficient. També destaquen la pràctica deliberada de l'aprenentatge, sabent que la pràctica regular és fonamental per esdevenir un expert.

Finalment, les autores alerten que la memòria es deteriora amb l'edat i es pot veure perjudicada per a factors externs com l'alcohol, els medicaments, la privació del son, la cafeïna i les lesions cerebrals. D'aquesta manera, es recomana l'atenció mèdica als professionals.