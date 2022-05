El govern espanyol ha destituït la directora del CNI, Paz Esteban, per l'escàndol de l'espionatge, segons ha avançat El País. La decisió s'ha pres aquest dimarts en el Consell de Ministres el mateix dia en què es fan públics els resultats de les anàlisis als mòbils dels ministres de l'executiu espanyol. Fins ara ha transcendit la intervenció de comunicacions del president, Pedro Sánchez, i dels ministres de Defensa i Interior, Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska. Esteban ha estat assenyalada en les últimes setmanes no només per l'espionatge al govern espanyol sinó pel 'Catalangate' i és un dels caps que l'independentisme exigia per depurar responsabilitats juntament amb el de Robles.

De fet, Robles compareix aquest dimarts en roda de premsa després del Consell de Ministres per explicar la destitució. La directora del CNI va comparèixer dijous de la setmana passada a la recentment constituïda comissió de secrets oficials del Congrés i va admetre que els serveis d'intel·ligència espanyols han espiat amb aval judicial al president del Govern, Pere Aragonès, i a 17 independentistes més. El CNI va espiar amb autorització judicial divuit dirigents independentistes Pel que fa a la resta de noms que han transcendit com a espiats amb el programari Pegasus, l'executiu espanyol va apuntar que s'hauria tractat d'un atac "extern" i "il·lícit". En els últims dies, el govern espanyol i el PSOE ja no tancaven la porta a dimissions en el futur per l'espionatge, però demanava esperar a esclarir els fets. Primera destitució del cas Pegasus Esteban (Madrid, 1958) és la primera destituïda pel cas Pegasus. Va ascendir a la direcció del CNI el febrer de 2020, però ja era directora interina des del juliol de 2019 en substitució del general Félix Sanz Roldán. Esteban té una llarga trajectòria en els serveis d'intel·ligència espanyols. Hi va ingressar el 1983 quan encara era el Centre Superior d'Informació de la Defensa (CESID) i després d'assumir diversos càrrecs va arribar a ser secretària general del CNI el 2017.