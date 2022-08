La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertit ja que no té intenció d'aplicar el decret de mesures d'estalvi energètic que va aprovar el Consell de Ministres de dilluns. «Madrid no s'apaga», escriu en un tweet on promet que el decret «per part de la Comunitat de Madrid no s'aplicarà». Segons Ayuso, la reducció d'enllumenat a monuments, edificis públics i comerços «genera inseguretat i espanta el turisme i el consum». «Provoca foscor, pobresa, tristesa mentre el govern tapa la pregunta: quin estalvi s'aplicarà a ell mateix?», diu.