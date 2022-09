La fiscalia ha rebutjat la petició del govern espanyol i no paralitzarà el torneig del Toro de la Vega, que se celebrarà a Tordesillas (Castella i Lleó) el 13 de setembre. El Ministeri de Drets Socials va registrar ahir dijous un escrit en què demanava que s'impedís la celebració perquè podia "derivar en un delicte de maltractament animal" encara que les noves bases del torneig fixin que no es pot matar el brau. El ministeri públic, per contra, no veu indicis de la comissió de cap delicte i ha acordat aquest divendres arxivar les diligències.