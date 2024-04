El ple de Ripoll aprova una moció perquè no es facin actes de campanya del 12-M per la festa major

El ple de Ripoll ha aprovat aquest dimarts una moció de tots els grups a l'oposició -Junts, ERC, PSC, CUP i Som-hi Ripoll- perquè no es puguin fer actes de campanya electoral durant la festa major. Els regidors d'AC, que governen en minoria, han votat en contra. La celebració de Sant Eudald es farà del 9 al 12 de maig i coincidirà amb el final de campanya del 12-M, uns comicis que compten amb l'alcaldessa de la vila, Sílvia Orriols, com a candidata per AC a presidir la Generalitat. Malgrat l'aprovació de la moció, Aliança Catalana ja ha deixat clar que manté l'acte final de campanya a Ripoll i que no farà cas del text aprovat perquè no hi està d'acord.

Així, la moció s'ha aprovat amb els onze vots a favor dels grups de Junts, ERC, PSC, Alternativa i Som-hi i els sis en contra d’Aliança Catalana. El text remarca el caràcter de la festa major, on "es busca "promoure la cohesió i l'orgull local" i també que en els últims anys ja s'havia acordat "de forma no verbal" quan coincidia amb comicis per evitar "fer perdre protagonisme" a la celebració.

La moció demana que s'arribi a un acord amb totes les forces polítiques locals perquè no es faci cap acte relacionat amb una campanya com ara "mítings, distribució de material electoral o qualsevol activitat que tingui com a objectiu la captació de vots". En el text també es reivindica que la festa major de Ripoll pugi continuar essent un "espai de celebració purament cultural i festiu, respectant la tradició i l'alegria que caracteritzen aquest esdeveniment tan estimat per tots els ripollesos i ripolleses".