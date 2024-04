El Govern garanteix 17 hm3 d'aigua als regants del Ter i es compromet a ampliar-ho si segueixen pujant els embassaments

El Govern garanteix als regants del Ter una dotació mínima de 17 hm3 d'aigua, malgrat la sequera que pateix la zona. A més, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha acceptat el compromís d'incrementar aquesta dotació, en funció de les crescudes dels embassaments els propers dies. Mascort ha reconegut que "l'escenari ha canviat" amb les puges dels darrers dies que estan i, per això, es revisarà la quantitat que es permet donar. Per la seva banda, els pagesos no es mostren satisfets del tot, ja que amb aquesta aigua només podran "salvar" un 20% de l'arròs i la supervivència dels arbres. A més, carreguen contra el Govern per "no haver fet les coses ben fetes i quan tocava" i han anunciat una concentració per aquest dimecres.

Els regants del Ter respiren una mica més tranquils, després de saber que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) els permetrà una dotació de 17 hm3 d'aigua per poder regar els seus conreus. En concret, l'ACA aprovarà el desembassament de 12,67 hm3 a partir de l'anàlisi que ha fet de l'evolució de les reserves i la distribució dels volums que ja s'han tret. Tot plegat, amb l'objectiu de continuar garantint tots els usos. A més, la comissió també preveu tirar endavant les mesures addicionals que garantiran 4,5 hm3 més per arribar als 17 que es donaran als regants.

Així ho ha anunciat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, després de reunir-se a la Tallada d'Empordà amb les diferents comunitats de regants. Mascort, però, ha sortit de la trobada amb diversos compromisos més, com captar 3 hm3 d'aigua de rius o torrents que no tenen presa. També es preveu aconseguir 1,5 hm3 més dels pous, gràcies a una línia d'ajuts que està treballant el Departament. El conseller ha reconegut que en alguns dels que s’estan fent, no hi troben aigua, però assenyala que és una de les mesures que han de permetre augmentar la dotació als regants.

Però el compromís "més important" pels pagesos és que aquests 17 hectòmetres es puguin augmentar en funció de la crescuda dels embassaments. Mascort ha reconegut que els darrers dies està "entrant molta aigua" des dels rius i això fa preveure que els embassaments creixin.

A banda, els pagesos rebran les compensacions pertinents en funció del que no puguin plantar. Unes compensacions que Mascort ha reconegut que "mai és suficient especialment per a aquells que tenen moltes hectàrees". Amb tot, el conseller ha felicitat els regants perquè l’any passat van estalviar prop de 4 hm3, que han permès arribar a la dotació actual.

"No s’han fet les coses bé"

De la reunió, però, els pagesos no n’han sortit del tot satisfets. Asseguren que amb el que els han garantit només permet salvar un 20% de l’arròs que estava previst. "Qualsevol empresa, amb només un 20%, només sobreviu en el millor dels casos", assenyala l’arrossaire i president de la comunitat de regants de la part dreta del Baix Ter, Albert Grassot.

El seu homòleg de la comunitat de la presa de Colomers, Jordi Aulet, explica que el que necessiten és pressuritzar tot el Baix Ter i lamenta que "les coses no s’han fet bé quan tocava". Aulet assenyala que li han reclamat al conseller que "es comencin a pagar les compensacions de 2023" i recorda que han tingut "moltes altres despeses".

"Del Ter es transvasa molta aigua i les compensacions només es donen quan hi ha sequera. Si haguessin fet les coses mica en mica i ben fetes, no estaríem així. Som una espècie en extinció, això és per plegar", lamenta Aulet.

Protesta dimecres

El malestar dels pagesos es tornarà a fer palès aquest dimecres a la carretera C-66 entre la Bisbal d’Empordà i Girona, just a l’alçada de la Pera (Baix Empordà). La intenció és tallar aquesta via, una de les més concorregudes per a aquelles persones que volen anar a les platges del Baix Empordà.

La protesta, que compta amb el suport d’Unió de Pagesos, està convocada per les diferents comunitat de regants del Ter, per protestar contra les mesures que pren el Govern en la gestió de la sequera i les dotacions d’aigua que assigna l’ACA.