Diverses persones han mort en el bombardeig registrat aquest matí en el centre de la capital ucraïnesa, segons la portaveu del Departament de Situacions d'Emergència de Kíev, Svitlana Vodolaga, citada per l'agència de notícies Ukrinform. «Hi ha morts, hi ha ferits. Tindrem més detalls més tard. No puc donar una xifra, perquè encara s'està revisant», ha informat Vodolaga. Segons el diari Kyiv Independent, almenys hi ha hagut quatre explosions en el centre de la capital ucraïnesa aquest matí i es veuen columnes de fum en el centre de la ciutat.

L'alcalde de Kíev, Vitaliy Klitschko, ha informat sobre les explosions en el districte de Shevchenkiv, ha confirmat a través de la xarxa Telegram que hi ha hagut múltiples explosions i que els serveis d'emergència han estat desplaçats als llocs afectats. «Múltiples explosions en el districte de Shevchenkiv, en el centre de la capital. Tots els serveis en marxa. Hi haurà detalls més tard», ha dit Vitali Klitschko en un breu missatge en el seu compte a Telegram. Anton Gerashchenko, assessor del Ministeri de l'Interior ucraïnès, ha assenyalat a través del seu compte en la xarxa social Twitter que «el centre de Kíev ha estat atacat amb drons kamikazes». Segons l'agència ucraïnesa de notícies Ukrinform, diversos vehicles estan cremant en el lloc d'un dels impactes. Una mañana de ataques de artillería rusa en Kiev, la capital de Ucrania. #AhoraMás con @UrielEstradaTV pic.twitter.com/9NOC2KJlxn — Ahora Más (@ahoramasoficial) 10 de octubre de 2022 🇺🇦🇷🇺 | Se registran varios bombardeos a la capital Kiev, por parte de Rusia. pic.twitter.com/ChAUrQzCCn — ITR Oficial (@ITROriginal) 10 de octubre de 2022 Les detonacions s'han produït al voltant de les 08.15 hora local (05.15 GMT). Les sirenes d'alerta aèria han sonat diverses desenes de minuts abans de les detonacions. «Trobarem tots els russos i els matarem»