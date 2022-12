El president del Perú, Pedro Castillo, ha dictat aquest dimecres dissoldre temporalment el Congrés i instaurar un Govern d'emergència nacional, hores abans que el Parlament debatés una moció de vacant (destitució) en contra seva que podria haver-lo apartat de la prefectura de l'Estat.

"Es dicten les següents mesures: Dissoldre temporalment el Congrés de la República i instaurar un Govern d'emergència excepcional", ha dit Castillo en un missatge a la nació que no va ser prèviament anunciat pel seu equip de comunicació ni a les seves xarxes socials.

Hores després ha estat destituït pel Ple del Congrés per "permanent incapacitat moral" amb 101 vots a favor d'un total de 130.

Amb un tremolor evident a les mans, ha anunciat que també dicta "convocar en el més breu termini a eleccions per a un nou Congrés amb facultats constituents per a elaborar una nova Constitució en un termini no més llarg de 9 mesos".

També ha ordenat un toc de queda a nivell nacional a partir d'aquest dimecres des de les 22.00 hora local (3.00 GMT del dijous).

"Es declara en reorganització del sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministeri Públic, la Junta Nacional de Justícia (JNJ) i el Tribunal Constitucional (TC)", ha agregat.

Castillo ha afegit que "tots els que posseeixen armament il·legal hauran de lliurar-lo a la Policia Nacional en el termini de 72 hores" i que "qui no ho faci comet delicte sancionat amb pena privativa de la llibertat que s'establirà en el respectiu decret llei".

També ha dictat que la Policia Nacional, "amb auxili de les Forces Armades, dedicaran els esforços al combat de delinqüència, corrupció i narcotràfic, a l'efecte del qual se'ls dotarà dels recursos necessaris".

Finalment, va fer una crida a totes les institucions de la societat civil, rondes pageses (grups d'autodefensa enfortits durant el conflicte armat intern) "i tots els sectors socials" al fet que surtin a defensar aquestes mesures.

Ha assenyalat que comunicarà aquesta decisió a l'Organització d'Estats Americans (OEA).