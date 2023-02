Els experts estan agitats amb els moviments a l’estratosfera. Molts apunten ja a un fenomen que es produirà durant aquest febrer: es tracta d’un escalfament sobtat estratosfèric (CSE). En cas de confirmar-se, aquest fenomen alteraria el vòrtex polar i portaria canvis a mitjà termini.

L’expert Roberto Granda ho explica a eltiempo.es: el CSE és un fenomen que consisteix en una pujada molt acusada i ràpida de les temperatures a l’estratosfera. Generalment, serien augments de 50 ºC o més en dos o tres dies. Si es produeix un escalfament, la forta pujada de temperatures altera el vòrtex polar i es produeixen canvis a la seva estructura: els vents de l’oest passarien a bufar de l’est.

Els efectes a Espanya

Hi ha la possibilitat que el fenomen es traslladi a la troposfera. Encara és aviat per dir quan i com es produirà. En cas de fer-ho, els efectes poden tardar a apreciar-se unes tres setmanes.

Si l’escalfament acaba produint una divisió del vòrtex polar estratosfèric, els efectes poden arribar a notar-se a Europa. L’aire fred pot arribar a Europa des de l’est. A Espanya sol donar-se l’arribada de borrasques, amb precipitacions rellevants, i també pot arribar aire fred des de l’interior d’Europa.

Exemples històrics rellevants de forts CSE amb conseqüències a Espanya serien, per exemple, el de l’hivern del 2009-2010, marcat pel pas de profundes borrasques des del desembre fins al febrer. També el del febrer del 2018 va tenir conseqüències el març del 2018, que va resultar ser el març més humit des que hi ha registres.