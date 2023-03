El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de la localitat malaguenya de Vélez-Màlaga ha reconegut una divorciada que sigui indemnitzada amb 204.624,86 euros com a compensació pels treballs a la llar i la cura realitzada durant el matrimoni.

En la sentència, a la qual ha tingut accés EFE, es declara el divorci i una sèrie de mesures, entre les quals una compensació pel treball domèstic de la dona durant el matrimoni, estant vigent el règim de separació de béns, ja que va desenvolupar totes les feines de casa «en exclusiva» i la cura de les dues filles en comú.

En la demanda s’instava a reconèixer l’esmentada compensació, ja que mentre que la dona «es veia privada de tota possible trajectòria laboral per aquesta dedicació exclusiva a la llar i a la família», l’home, «al llarg dels anys de matrimoni va acumular i va incrementar exponencialment el seu patrimoni», sense que això redundés en un augment del d’ella.

«Un dret personal»

La jutge assenyala que la pensió compensatòria es refereix a «un dret personal del cònjuge que arran de la separació o divorci pateix un empitjorament en la seva situació econòmica en comparació amb la qual gaudia durant el matrimoni i en relació amb la posició de l’altre cònjuge».

La parella va contraure matrimoni el 23 de juny de 1995 i va ser el 2020 quan es va produir la separació.

En la sentència s’assenyala que la dona, de 48 anys, ha estat dedicada a la cura de la llar i les seves filles, «amb tot el que això implica, contribuint puntualment en els negocis familiars» en què en ocasions feia treballs de neteja.

La jutge explica que, tot i que la representació del marit digui que se la va compensar amb el traspàs de part de les participacions d’una empresa, «no consta de cap manera que l’esmentada cessió es fes per compensar-la en cas de la ruptura dels cònjuges».

En la sentència s’estableix a més de la compensació, una pensió alimentària i que cada cònjuge es faci càrrec de determinades despeses de la vivenda i de la meitat dels que es generin de manera extraordinària.

Fins que ella treballi

També es fixa una pensió compensatòria durant dos anys, temps que s’estima «adequat» perquè ella pugui incorporar-se al mercat laboral.

La lletrada que representa la dona, Marta Fuentes, del despatx Gentius Abogados de Torre del Mar, a Vélez-Màlaga, s’ha mostrat satisfeta amb la resolució perquè «suposa un reconeixement a la tasca de totes les dones que estan a l’ombra malgrat que són un suport fonamental en la parella».

Ha lamentat que moltes d’aquestes dones queden «en situacions precàries i amb escasses possibilitats d’accedir al mercat laboral atesa la seva exclusiva dedicació a la família i majoritàriament als negocis dels seus marits».

«Sens dubte, es mereixen no només el reconeixement, sinó la quantificació d’aquesta feina sense la qual no existiria aquest patrimoni», ha assenyalat la lletrada, que ha destacat que la dona, des que s’ha separat, ha acabat l’ESO per a més grans de 18 anys i ha iniciat diversos cursos de formació.

La sentència no és ferma, però des de Gentius Abogados esperen «que si aquesta sentència és recorreguda, sigui ratificada íntegrament per l’Audiència Provincial de Màlaga a fi que abundi en la jurisprudència ja existent sobre el cas fins a la seva total consolidació i normalització».