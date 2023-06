La NASA necessitarà més i millors dades per poder entendre la naturalesa dels ovnis que es detecten amb molta freqüència als Estats Units, va concloure aquest dijous un equip de l'agència espacial nord-americana que estudia aquests fenòmens.

En un simposi públic, experts integrants del grup de la NASA encarregat d'analitzar el que anomenen Fenòmens Aeris no Identificats (UAP per les sigles en anglès), van assenyalar que, avui dia, no hi ha prou informació de qualitat sobre els ovnis.

"Aquesta manca de dades d'alta qualitat fa que sigui impossible obtenir conclusions científiques sobre la naturalesa dels UAP", va dir Nicola Fox, directora del programa de ciència de la NASA.

Fox ha explicat que les dades que el grup d'experts ha estat estudiant no estan classificades i provenen d'"institucions governamentals civils", del sector privat i d'"altres fonts".

El context en què s'albiren els UAP també contribueix que la informació no pugui ser usada, va subratllar Fox, principalment perquè hi ha ens que poden "imitar o eclipsar el fenomen del tot", com per exemple els equips aeris militars.

El clima o els fenòmens "ionosfèrics com les aurores boreals" també poden complicar les dades, ha afegit l'experta.

Per tant, va acotar David Spergel, el cap de l'equip que duu a terme la investigació sobre els fenòmens no identificats, "l'origen dels UAP segueix sense ser clar i temem que molts esdeveniments d'aquest tipus no estiguin sent reportats".

Tot i això, Spergel, que és astrofísic, ha aclarit que, tot i tenir accés a millors dades, "no hi ha garantia que cada albirament pugui ser explicat".

El grup d'estudi per als UAP es va crear el juny de l'any passat amb l'objectiu d'"avançar la comprensió científica" d'aquests fenòmens.

El Departament de Defensa, per la seva banda, també va crear una oficina a mitjans del 2022 per analitzar i recopilar dades de trobades amb ovnis o fenòmens d'aquest tipus.

Segons un informe del Pentàgon publicat al gener, el nombre d'albiraments ha augmentat des del 2021.