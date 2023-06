Donald Trump, expresident dels Estats Units i actualment favorit per a aconseguir la nominació republicana per a 2024, ha estat imputat amb càrrecs federals en el cas relacionat amb el seu maneig irregular de documents classificats una vegada que va abandonar la Casa Blanca. La imputació, que va ser anunciada dijous (matinada del divendres a Espanya) pel mateix Trump en la seva xarxa social, obre un altre capítol extraordinari en la història política i legal dels EUA, que entra de nou en territori inexplorat davant un terratrèmol de conseqüències impredictibles.

Trump, segons el seu anunci en Truth Social, haurà de comparèixer davant el Tribunal Federal de Districte de Miami el dimarts a les 15.00 hores (21.00 hores a Espanya). Ahir, dos dels advocats del seu equip de defensa, Jim Trusty i John Rowley, van renunciar a continuar representant-lo.

Tot i que no s’han fet públics encara els càrrecs que ha preparat el fiscal especial Jack Smith, mitjans estatunidencs afirmen citant fonts anònimes que són set càrrecs. Inclouen retenció voluntària de secrets de defensa nacional en violació de la Llei d’Espionatge, declaracions falses i conspiració per a obstruir la justícia.

En la causa també està imputat un dels ajudants personals de Trump des de la seva etapa com a president, Walt Nauta. Després d’assegurar inicialment que desconeixia on Trump guardava els papers sostrets, Nauta va confessar als investigadors que ell mateix va transportar algunes de les caixes amb documents classificats des de la Casa Blanca a la residència de Mar-a-Lago.

Al març Trump ja es va convertir en el primer expresident imputat pel penal pel cas dels pagaments per a silenciar a Stormy Daniels. Ara l’antic mandatari, que també va ser el primer sotmès a dos ‘impeachments’, torna a fer història com el primer que enfronta càrrecs federals.

Ho fa, a més, quan està posicionat en els sondejos com a aclaparador favorit per a aconseguir la nominació del Partit Republicà per a les presidencials de 2024,, una carrera que pateix una sacsejada. I la imputació crea una situació inèdita, perquè col·loca al Departament de Justícia de l’Administració de Joe Biden, que buscarà la reelecció en les pròximes presidencials, intentant buscar la condemna del seu potencial rival electoral.

«No vaig fer res malament»

«Soc un home innocent», va escriure en majúscules Trump en uns missatges en la seva xarxa social que després va replicar en un comunicat, en el qual parla d’«un dia fosc per als EUA» i tracta de tornar el focus a la recerca oberta a Biden també per haver-se quedat material classificat quan va abandonar la vicepresidència amb Barack Obama.

Trump també va penjar un vídeo de quatre minuts, que va enregistrar des del seu club privat en Bedminster (Nova Jersey), on va rebre la notícia de la seva imputació.

En el vídeo parla de «l’estafa de les caixes» per a descriure el cas, insisteix a identificar-se com a víctima de «la major cacera de bruixes de tots els temps» i acusa l’Administració de Biden de ser «absolutament corrupta» i d’estar lliurant «una guerra legal» i «usar com a arma política» el Departament de Justícia.