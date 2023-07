El jove i prometedor futbolista brasiler Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anys, ha estat trobat mort, desmembrat i decapitat, en un riu després de desaparèixer misteriosament durant una festa.

Les restes de Pedrosa van ser trobades surant en un riu a Sete Quedas, a l'estat de Mato Grosso do Sul, al Brasil, després que desaparegués després d'una celebració nocturna en una gasolinera pròxima a la frontera amb Paraguai. La policia va aconseguir identificar la víctima a través d'un tatuatge, després de recuperar parts del seu maluc, tors i cuixa.

El van portar a casa de la seva exxicota

Segons les primeres investigacions, Pedrosa va ser vist per última vegada en l'esmentada festa, abans que uns amics el portessin a la casa de la seva exxicota a Sete Quedas, una localitat fronterera amb Paraguai.

El futbolista vivia amb la seva àvia, qui va declarar que va parlar amb ell la nit de la seva desaparició, el 25 de juny, i que tot semblava en ordre. No obstant això, l'endemà, la seva mare va presentar una denúncia per desaparició.

No ha aparegut encara el cap

La inspectora cap de la Policia Civil, Lucelia Constantino, va confirmar que "no es va trobar el cap, només el maluc, el tors i la cuixa". Les autoritats continuen la cerca del cap del jove en el riu, segons els informes.

La Policia Civil de l'estat de Mato Grosso do Sul (occident) ja va arrestar a l'exxicota d'Hugo, jugador del modest Seduc de Anastásio. La dona, també de 19 anys i que nega haver participat en l'homicidi, va relatar a les autoritats que Hugo va envair la seva casa a Pindoty Porã, ciutat paraguaiana fronterera. Un altre home que estava amb ella, segons la declaració donada a la Policia, va reaccionar i va disparar tres vegades contra Hugo. El cos va ser portat amb l'ajuda d'un amic, esquarterat i llançat al riu Iguatemi a l'altura del municipi brasiler de Sete Quedas.

Andressa, cosina del mort, va expressar la seva consternació pels fets: "No ho esperàvem. Van trobar parts del seu cos, però no van trobar el cap. La policia ha dit que no s'aturarà fins a trobar-lo. Com pot algú fer una cosa així? És una cosa cruel i despietada".

Pedrosa, estudiant de primer any a la universitat i especialitzat en educació física, jugava com a davanter en l'equip de futbol de la seva localitat.